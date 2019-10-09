Путин: Опыт межкультурного и межрелигиозного взаимодействия — наша гордость и общее достояние

(Казань, 9 октября, «Татар-информ»). С 8 по 10 октября в Ханты-Мансийске проходит Всероссийский форум национального единства. Президент России Владимир Путин поприветствовал его участников. Обращение опубликовано на сайте Президента РФ.

«В нашей стране на протяжении столетий в мире и согласии живут представители разных народов. Отношения добрососедства и взаимоуважения, исторический опыт межкультурного и межрелигиозного взаимодействия — наша гордость и общее достояние, которое мы должны беречь и передать будущим поколениям», — сказал Путин.

По его словам, то, что нынешний форум проводится в столице Югры, является символичным, и Ханты-Мансийский автономный округ по праву считается одним из ведущих центров отечественного топливно-энергетического комплекса.

Руководитель государства подчеркнул, что для освоения перспективных месторождений нефти и газа, строительства новых городов и поселков сюда приехали тысячи людей из многих регионов нашей огромной страны, и сегодня древняя Югра — это гостеприимный, поистине родной дом для представителей 124 национальностей, добавил Президент.

Он выразил уверенность, что мероприятие пройдет успешно, а его решения будут востребованы в реализации государственной национальной политики.

«Желаю вам осуществления намеченных планов и всего наилучшего», — заключил Президент России.

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