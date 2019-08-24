«Квалифицированные кадры — главное богатство»: Минниханов поздравил машиностроителей Татарстана

(Набережные Челны, 9 октября, «Татар-информ», Екатерина Ларионова). Президент Татарстана Рустам Минниханов во время празднования Дня машиностроителя в Набережных Челнах поздравил представителей отрасли с профессиональным праздником.

«Сердечно поздравляю всех работников машиностроительного комплекса с профессиональным праздником. Уже традиционно мы отмечаем его в Набережных Челнах — центре машиностроения нашей республики. История города неразрывно связана с КАМАЗом», — отметил Минниханов.

По его словам, автогигант достойно встречает свой 50-летний юбилей полным обновлением производства. Президент напомнил, что в мае КАМАЗ открыл завод по выпуску каркасов кабин, в июне — линию по производству алюминиевых топливных баков, а в четвертом квартале этого года запланировано начало производства грузовиков поколения К5.

Более 40 лет КАМАЗ сохраняет лидерство среди отечественных производителей грузовых автомобилей. Продукция завода поставляется на рынки 50 стран. Электробусы, беспилотники, новое поколение автомобилей К5 — все это задел для дальнейшего успешного развития завода, добавил Президент РТ.

Кроме того, Минниханов отметил успехи других промышленных предприятий республики, в том числе Зеленодольского завода имени Горького, Казанского авиационного завода, ПОЗиС, заводов Haier в Татарстане и предприятий «Ростеха».

Во время выступления Минниханов поблагодарил за труд ветеранов отрасли, а также отметил их верность своему призванию, бесценный опыт и вклад в воспитание молодого поколения. Высококвалифицированные кадры — главное богатство отрасли, и важно готовить специалистов, добавил он.

Также Президент республики вручил государственные награды — звание «Заслуженный машиностроитель Республики Татарстан» и медаль «За доблестный труд».

Торжественное мероприятие прошло в Органном зале Набережных Челнов. В нем поучаствовали официальные лица республики, представители министерств и ведомств, муниципальных образований республики, руководители и представители трудовых коллективов машиностроительных предприятий Татарстана, а также ветераны отрасли.

Машиностроение — ведущая отрасль республики, которая включает более 3 тыс. предприятий, на которых занято более 120 тыс. человек. В Набережных Челнах отраслевой праздник — День машиностроителя — празднуют уже третий год, с 2017 года.

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