Ильнар Хидиятов рассказал, что купить металлодетекторы без конкурса ему велело руководство

(Казань, 9 октября, «Татар-информ», Елена Саляхова). В перерыве судебного заседания по аресту в Ново-Савиновском районном суде Казани экс-глава Управления образования Ильнар Хидиятов рассказал журналистам, что указание покупать металлодетекторы без тендера он получил от своего руководства.

Во время беседы с представителями СМИ выяснилось, что не все металлодетекторы, установленные в школах, были подключены. К примеру, в гимназии №7 «рамка» была выключена, из-за чего туда смог пройти вооруженный школьник.

Между тем, Ильнар Хидиятов считает, что руководство гимназии №7 само должно было проконтролировать подключение металлодетекторов.

«Я не должен был объезжать все школы, чтобы проверять, подключены ли металлодетекторы», – сказал Ильнар Хидиятов.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Ново-Савиновский районный суд Казани арестовал экс-главу Управления образования Ильнара Хидиятова по подозрению во взятках в 800 тысяч рублей.

По версии следствия, Хидиятов получил деньги за содействие в подписании договора на поставку металлодетекторов в казанские школы.

Кроме того, выяснилось, что Хидиятов подозревается во взятке в 700 тысяч рублей за поставку холодильников в школы.



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