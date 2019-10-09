В Казани мужчина убил приятеля, расчленил тело и закопал его на берегу Казанки

(Казань, 9 октября, «Татар-информ»). В Казани 39-летний мужчина убил во время застолья приятеля, расчленил тело и закопал его на берегу Казанки. Об этом ИА «Татар-информ» сообщил старший помощник руководителя СУ СК России по РТ Андрей Шептицкий.

«Вечером 8 октября в квартире одного из домов на улице Чистопольская были обнаружены фрагменты тела 57-летнего мужчины. Кроме того, на улице Сибгата Хакима на берегу Казанки нашли два мешка, закопанные в песке, в которых также находились фрагменты тела погибшего», – уточнил Шептицкий.

Злоумышленника удалось поймать по горячим следам. В момент задержания 39-летний казанец был сильно пьян. Как удалось установить, приятели решили устроить застолье. В какой-то момент между ними произошла ссора, в результате которой мужчина ударил оппонента топором по голове. Испугавшись, злоумышленник решил скрыть следы преступления и разрубил приятеля. Части тела убитого он решил вынести на улицу, но был замечен соседями, которые сразу позвонили в полицию.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». В ближайшее время казанцу будет избрана мера пресечения.



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