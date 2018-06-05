В Казани на десяти площадках развернется IV Международный стендап-фестиваль

(Казань, 9 октября, «Татар-информ»). IV Международный стендап-фестиваль пройдет в Казани с 22 по 26 октября. За звание лучшего стендапера сразятся 230 человек из 62 городов и трех стран, сообщают организаторы.



Директор фестиваля Ильдар Фаттахов рассказал, что подобных проектов в России всего три, включая казанский. Проведение его стало возможным благодаря грантовой поддержке.



«В этом году мы победили в грантовом конкурсе на Всероссийском молодежном образовательном форуме "Таврида", благодаря чему этот фестиваль стал возможен», – поделился руководитель события.



В рамках фестиваля ежедневно будут проходить более 15 концертов: «Гонг шоу», «Открытый микрофон», отборочные этапы, также состоится «Битва вузов».



В дни фестиваля будут работать звезды жанра – Идрак Мерзализаде, Василий Медведев, Виктория Складчикова и другие, пройдут съемки для YouTube-проекта. Вход на все площадки фестиваля будет свободным.



«Жанр stand up очень популярен в России. И Казань – один из тех городов, который задает тон в этой истории. У нас много талантливых, ярких ребят», – рассказал директор творческого объединения Stand Up Kazan Артур Шамгунов.



По мнению организаторов, фестивали расширяют границы, дают возможность услышать других, познакомиться со звездами этого жанра.



В гала-концерте примут участие лучшие участники по итогам выступлений на «Открытых микрофонах» и отборочном этапе. Победителя определит жюри, в состав которого вошел Андрей Бебуришвили. Лучший стендапер получит главный приз фестиваля – 100 тысяч рублей.

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