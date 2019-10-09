В Авиастроительном районе Казани пройдет ярмарка вакансий

(Казань, 9 октября, «Татар-информ»). Жителей города приглашают на ярмарку вакансий, которая пройдет в следующую среду, 16 октября, в Авиастроительном районе. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы республики.

«Горожане смогут получить информацию о свободных рабочих местах на предприятиях района и встретиться с представителями кадровых служб, получить содействие в трудоустройстве, проконсультироваться со специалистами по вопросам законодательства о труде и занятости, узнать о государственных гарантиях», - говорится в сообщении пресс-службы.

Ярмарка будет открыта с 10.00 до 13.00 в КДК им. Ленина по адресу: ул. Копылова, 2а.

Вход и все услуги бесплатные. Более подробную информацию о предстоящем мероприятии можно узнать по телефону: (843)570-97-10.



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