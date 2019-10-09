В Казани стартуют курсы татарского языка

(Казань, 9 октября, «Татар-информ»). В следующую среду, 16 октября, в Казани и других городах и районах Татарстана стартуют примечетские курсы по изучению татарского языка. Об этом сообщает пресс-служба ДУМ Республики Татарстан.

Уроки будут проводиться два раза в неделю. Весь обучающий курс рассчитан на 48 академических часов, продолжительность составит 6 месяцев – с 15 октября 2019 года до 30 апреля 2020 года. Время занятий будет выбрано самими слушателями.

В Казани посещать занятия можно в Российском исламском институте (ул. Газовая, 19), в мечетях «Тынычлык» (поселок Мирный, ул. Мелитопольская, 15), «Ризван» (ул. Хусаина Мавлютова, 48а), «Казан Нуры» (пр. Фатыха Амирхана, 3), «Гаиля» (ул. Джаудата Файзи, 2).

Интенсивный курс направлен на изучение разговорного татарского языка и развитие коммуникативных навыков. Занятия будут проводиться опытными преподавателями – филологами татарского языка.

На курсы приглашаются все желающие. Занятия будут проходить бесплатно, по завершении курсов слушателям выдадут сертификаты.

Более подробную информацию и контакты преподавателей можно найти на сайте ДУМ РТ.



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