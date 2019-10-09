Татарстан представит продукцию собственного производства на «Золотой осени» в Москве

(Казань, 9 октября, «Татар-информ»). На Красной площади 9 - 12 октября состоится Национальный гастрономический фестиваль «Золотая осень», организованный Министерством сельского хозяйства РФ совместно с Правительством Москвы. На своем стенде республика представит экологически чистую, натуральную продукцию, выращенную и произведенную в Татарстане. Об этом сообщает пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан.

Так, дегустацию самых вкусных национальных блюд на ярмарке проведет Союз организаций потребительской кооперации Республики Татарстан «Татпотребсоюз»; разнообразнейшие сорта меда, перги, пыльцы и продукцию из воска представит на своем стенде ГБУ «Управление аквакультуры и пчеловодства РТ»; колбасные изделия, мясо птицы, молочную продукцию и бакалею привезет один из крупнейших агрохолдингов России «Агросила». Куриную продукцию представит на «Золотой осени» ООО «Пестречинка». Молоко, творог, кефир, йогурты, ряженку, катык, каймак, корт и топленое масло представят на российской выставке 2 татарстанских производителя: Зеленодольский комбинат и КФХ Белоглазова Е. Е.

Также один из крупнейших сельхозпроизводителей республики, тепличный комбинат «Майский», собирающий ежегодно более 42 000 тонн овощей, представит на выставке экологически чистые овощи и фрукты: томаты, огурцы, перцы, баклажаны, зеленные культуры, землянику и голубику.

АО «Нэфис-Биопродукт» представит на выставке свои последние новинки: соевый соус, джемы необычных вкусов: «Базилик и мята», «Клюква и шиповник», «Красная смородина», подсолнечное масло с экстрактом черного чеснока, с экстрактом «Прованские травы», с экстрактом «Апельсина красного сицилийского», с экстрактом «Четыре перца» и многое другое.

Посетители выставки смогут попробовать такие национальные изыски, как казылык, мясо вяленого гуся, чак-чак, национальную выпечку и другие продукты от производителей.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что на официальном открытии выставки выступит Государственный фольклорный ансамбль Республики Татарстан под управлением народного артиста республики, заслуженного артиста РФ Айдара Файзрахманова.



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