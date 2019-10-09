Президенту Татарстана в Набережных Челнах показали танец тракторов

(Набережные Челны, 9 октября, «Татар-информ», Екатерина Ларионова). Президент Татарстана Рустам Минниханов во время празднования Дня машиностроителя в Набережных Челнах осмотрел выставку достижений предприятий машиностроительного комплекса республики и посмотрел на танец тракторов.

«Машиностроение является ведущей отраслью республики и включает более 3 тыс. предприятий, на которых занято более 120 тыс. человек. В Республике Татарстан ежегодно проводятся торжественные мероприятия по случаю празднования отраслевого праздника — Дня машиностроителя», — отметили в пресс-службе Минпромторга РТ.

На уличной экспозиции перед органным залом была представлена техника производства ПАО «КАМАЗ», «ПО ЕлАЗ», «РариТЭК Холдинг», «ТПК МТЗ-Татарстан», «Казаньсельмаш», «Форд Соллерс» и др.

В частности, предприятие «МТЗ — Татарстан» представило трактора, задействованные в музыкальном номере — «Танец тракторов». Под музыкальную композицию семь тракторов закружились в танце, три из них марки «Беларус — 80Х», четыре — «Беларус — 320.4». В течение дня танец повторяли несколько раз для всех посетителей выставки.

Кроме того, в холле органного зала Президент Татарстана осмотрел внутреннюю экспозицию, где была представлена продукция предприятий машиностроения.

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