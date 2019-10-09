Безработные Татарстана активнее остальных россиян пользуются услугами службы занятости

(Казань, 9 октября, «Татар-информ», Ксения Перепеченова). По данным Росстата, около 20% россиян прибегают к услугам службы занятости. А в РТ безработные обращаются за помощью чаще — более половины безработных татарстанцев в этом году обращались за помощью в поиске работы, рассказали ИА «Татар-информ» в пресс-службе Министерства труда, занятости и социальной защиты РТ.

«В среднем за 9 месяцев 2019 года 66,5 тыс. человек не имели занятия, но активно его искали, эти граждане в соответствии с методологией МОТ считаются безработными. За это время в органы службы занятости обратились по различным вопросам 122,6 тыс. человек, из которых в целях поиска работы — 51,9 тыс. человек. Таким образом, количественно более половины безработных граждан по методологии МОТ пользуются услугами службы занятости населения для поиска подходящей работы», — уточнили в пресс-службе.

В целом в России услугами государственной службы занятости пользуется только пятая часть безработных, однако к 2022 году в Правительстве рассчитывают увеличить этот показатель примерно до 41%, за счет проекта по повышению производительности труда, пишут «Известия».

Отметим, что в Татарстане по состоянию на 1 октября на учете в центрах занятости населения 10 721 человек были зарегистрированы в качестве безработных. А в Казани сохраняется самый низкий уровень безработицы среди городов-миллионников.

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