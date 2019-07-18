Резидент «Алабуги» создаст опытные образцы подгузников с учетом мнения потребителей

(Елабуга, 9 октября, «Татар-информ», Диана Авакян). Фонд социального страхования по Татарстану организовал для родителей детей-инвалидов экскурсию на производство подгузников в ОЭЗ «Алабуга». Там родители смогли в лабораторных условиях протестировать подгузники, проверить характеристики каждой марки.

Представители компании предложили создать опытные образцы подгузников, учитывающие потребности потребителей, и отправить татарстанцам на тестирование. На анкете те отметят оставшиеся замечания.

«Мы готовы воспринимать критику, которая идет со стороны родителей детей-инвалидов. Понятно,что дети — самое главное в жизни, любые претензии к качеству поставляемой продукции очень болезненно сказываются на родителях», — сказал журналистам управляющий фонда Павел Лоханов.

В эту пятницу фонд примет круглый стол по обеспечению нуждающихся необходимыми средствами реабилитации. В нем примут участие представители общественных организаций, Минздрава РТ, уполномоченного по правам человека, уполномоченного по правам ребенка, депутат Госдумы РФ Айрат Фаррахов.

«Мы сможем в спокойном формате обсудить все вопросы и выработать общее решение чтобы действовать дальше», — отметил Лоханов.

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