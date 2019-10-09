ВЭБ.РФ намерен обанкротить татарстанский «Аммоний»

(Казань, 9 октября, «Татар-информ»). Госкорпорация развития ВЭБ.РФ намерена обратиться в татарстанский Арбитраж с иском о банкротстве завода «Аммоний». Об этом сообщает ТАСС.

«Долг „Аммония“ перед банком оценивается в 100 млрд рублей», — говорится в сообщении агентства.

Предприятие, созданное более трех лет назад на основе Новоменделеевского химзавода, столкнулось с финансовыми трудностями из-за колебаний курсов валют. В этом году основной кредитор завода, госкорпорация ВЭБ.РФ, выставил предприятие на торги.

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