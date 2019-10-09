Медведев: Правительство РФ продолжит оказывать поддержку агропромышленному комплексу страны

(Казань, 9 октября, «Татар-информ»). Правительство России продолжит поддерживать агропромышленный комплекс страны, заявил Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев на церемонии открытия выставки «Золотая осень», сообщает пресс-служба Минсельхозпрода РТ.

«Мы, безусловно, будем оказывать поддержку агропромышленному комплексу и дальше, тем более что нам предстоит еще много сделать, чтобы сельское хозяйство в нашей стране стало высокотехнологичным, продуктивным и конкурентоспособным», — сказал Медведев.

Он отметил, что российский агропромышленный комплекс «за последние годы прошел нелегкий путь».

Однако, по его словам, важно, что люди, которые служат этой профессии, сохранили веру в нее и продолжают ею заниматься каждый день, являясь настоящими профессионалами в своем деле.

Сегодня делегация Татарстана во главе с заместителем Премьер-министра РТ — министром сельского хозяйства и продовольствия РТ Маратом Зяббаровым принимает участие в работе Международного агропромышленного форума и выставки «Золотая осень — 2019».

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что предприятия Республики Татарстан примут участие в выставке на ВДНХ в рамках Недели агропромышленного комплекса, которая пройдет с 4 по 13 октября. Посетители выставки «Золотая осень» смогут попробовать казылык, мясо вяленого гуся и другие деликатесы из Татарстана.

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