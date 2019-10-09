Минниханов обсудил с руководителем «Эха Москвы» Венедиктовым изучение родных языков

(Казань, 9 октября, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов провел рабочую встречу с главным редактором «Эха Москвы» Алексеем Венедиктовым. Стороны обсудили ряд вопросов преподавания в школах религии и родного языка, сообщает пресс-служба руководителя республики.

«В ходе беседы участники встречи обсудили ряд вопросов о значении родного языка в жизни народов России, преподавании в школах истории религии и о роли татар в мировой истории», – отметили в пресс-службе.

Кроме этого Рустам Минниханов предложил Алексею Венедиктову посетить выставку «Золотая Орда и Причерноморье. Уроки Чингисидской империи» в центре «Эрмитаж-Казань».

Ранее на радиостанции «Эхо Москвы» появилась передача «Говорим по-татарски», в ходе которой слушателям рассказывают о словах в русском языке, имеющих татарское происхождение. Ведущими выступают заместитель главного редактора «Эха Москвы» Максим Курников и руководитель курсов татарского языка «Умарта» при Региональной татарской национально-культурной автономии Москвы Лилиана Сафина.

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