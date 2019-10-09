Минниханов обсудил с главой Euronews телепроект к 100-летию ТАССР

(Казань, 9 октября, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов принял в Доме Правительства РТ директора телеканала Euronews Майкла Питерса, обсудив ряд вопросов сотрудничества. В числе прочего обсуждалась возможность освещения мероприятий, приуроченных к 100-летию ТАССР. Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.

«В ходе встречи стороны обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества, в том числе в рамках празднования 100-летия ТАССР», — отметили в пресс-службе.

Во встрече приняли участие руководитель Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина, руководитель Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Айдар Салимгараев и руководитель пресс-службы Президента Республики Татарстан Эдуард Хайруллин.

Euronews — европейский ежедневный круглосуточный информационный телеканал, осуществляющий вещание на 12 языках в более 160 странах мира. Аудитория канала составляет более 400 млн человек. Татарстан и Euronews имеют многолетний опыт взаимодействия. В частности, телеканал освещал такие значимые события, как Универсиада-2013 и мировой чемпионат по профмастерству по стандартам WorldSkills в Казани 2019 года.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.