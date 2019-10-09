Татарстанские банки приблизили ставки по вкладам в евро к нулю

(Казань, 9 октября, «Татар-информ», Егор Никитин). Доходность вкладов в европейской валюте для татарстанцев приблизилась к нулю. Крупные республиканские банки и филиалы федеральных кредитных организаций следуют тренду, «обнуляющему» выгоду от вложения средств в евродепозиты.

В то же время возможность размещать накопления в евро у жителей республики пока осталась.

«Мы принимаем вклады в евро. Ставки по таким вкладам составляют до 0,01% годовых. В связи с тем, что на рынке ставки по валютным вкладам невысокие, основную выгоду можно получить только за счет изменения курса валют», — объяснили журналистам ИА «Татар-информ» в пресс-службе «Ак Барс Банка».

Аналогичные околонулевые процентные ставки по счетам в евро ждут и клиентов ВТБ.

«Банк ВТБ одним из последних крупных игроков на рынке принял решение об изменении линейки депозитных продуктов: с 8 октября клиентам доступны только накопительные и текущие счета в европейской валюте», — отметили в пресс-службе банка.

Там добавили, что по уже открытым вкладам в евро ВТБ продолжит выполнять все обязательства согласно условиям договора. Клиентам по-прежнему будет доступна возможность открытия счета, оформления карты и хранения средств на накопительном счету в евро.

«Комиссию за обслуживание по ним банк в настоящее время не взимает. Отдельно отметим, что депозитов в других валютах изменения не коснутся», — заключили в ВТБ.

В пресс-службах Сбербанка, «Открытия» и «Банка Аверс» не предоставили оперативного комментария. На сайтах последних двух опция вложения средств в евро (ставка 0,01% годовых) пока доступна.

Евро-ставки отечественных финансовых организаций идут вниз вслед за индикаторами Еврозоны. Ключевая ставка последней находится на отметке 0% с лета 2016 года. При этом депозитная ставка европейского Центробанка опустилась ниже нулевого уровня и в настоящее время составляет минус 0,5%.

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