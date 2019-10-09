Кабмин РТ увеличил уставный фонд «Татлизинга» на 126 млн рублей

(Казань, 9 октября, «Татар-информ», Вероника Ваганова). Кабинет Министров Республики Татарстан увеличил уставный фонд «Татлизинга» на более чем 100 млн рублей. Соответствующее постановление опубликовано на сайте Правительства РТ.

«Внести в Устав государственного унитарного предприятия Республики Татарстан „Татлизинг“ <...> изменение, заменив в пункте 3.3 слова „717 332 746,0 рубля“ словами „844 072 746,0 рубля“», — говорится в документе.

Документ подписан 9 октября Премьер-министром РТ Алексеем Песошиным.

ГУП РТ «Татлизинг» образовано в 2006 году, его основной деятельностью является развитие инвестиций в форме лизинга. ГУП подчинено Министерству строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства РТ.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.