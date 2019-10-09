WORLDSKILLS - 2019

Татар-информ

9 октября 2019, 14:55

Общество

Кабмин РТ увеличил уставный фонд «Татлизинга» на 126 млн рублей

Рекомендуем

Общество

Кабмин РТ увеличил уставный фонд «Татлизинга» на 126 млн рублей

ГУП РТ «Татлизинг» занимается развитием инвестиций в форме лизинга.

(Казань, 9 октября, «Татар-информ», Вероника Ваганова). Кабинет Министров Республики Татарстан увеличил уставный фонд «Татлизинга» на более чем 100 млн рублей. Соответствующее постановление опубликовано на сайте Правительства РТ. 

«Внести в Устав государственного унитарного предприятия Республики Татарстан „Татлизинг“ <...> изменение, заменив в пункте 3.3 слова „717 332 746,0 рубля“ словами „844 072 746,0 рубля“», — говорится в документе.

Документ подписан 9 октября Премьер-министром РТ Алексеем Песошиным. 

ГУП РТ «Татлизинг» образовано в 2006 году, его основной деятельностью является развитие инвестиций в форме лизинга. ГУП подчинено Министерству строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства РТ.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

Минстрой РТ: Определить объекты благоустройства по программе «Наш двор» планируется в течение месяца
Новости дня
15:36
ВЭБ.РФ намерен обанкротить татарстанский «Аммоний»

Предприятие задолжало кредиторам около 100 млрд рублей.

15:35
Микроавтобус вылетел в кювет после столкновения с «КАМАЗом» на трассе в РТ, три человека в больнице

ДТП произошло в Альметьевском районе республики возле села Аппаково.

15:26
На Татарстан снова опустится туман

Ухудшение погодных условий ожидается ночью и утром завтра, 10 октября.

15:16
Президенту Татарстана в Набережных Челнах показали танец тракторов

На выставке, посвященной достижениям машиностроительного комплекса РТ, представили технику КАМАЗа, «ПО ЕлАЗ», «МТЗ-Татарстан» и других.

15:12
Безработные Татарстана активнее остальных россиян пользуются услугами службы занятости

Более 50% жителей республики обращаются за помощью, а в целом по России этот показатель составляет менее 20%.

15:08
Медведев: Правительство РФ продолжит оказывать поддержку агропромышленному комплексу страны

Делегация РТ во главе с Маратом Зяббаровым принимает участие в работе Международного агропромышленного форума.

15:02
Резидент «Алабуги» создаст опытные образцы подгузников с учетом мнения потребителей

Родители детей-инвалидов ознакомились с производством производителя подгузников в РТ и проверили качество продукции.

14:55
Кабмин РТ увеличил уставный фонд «Татлизинга» на 126 млн рублей

ГУП РТ «Татлизинг» занимается развитием инвестиций в форме лизинга.

14:53
Экс-главу Управления образования Казани подозревают еще во взятке за поставки в школы холодильников

Ново-Савиновский районный суд Казани отправил под домашний арест экс-начальника Управления образования Казани Ильнара Хидиятова.

14:44
Минниханов обсудил с руководителем «Эха Москвы» Венедиктовым изучение родных языков

Президент РТ предложил главному редактору радиостанции посетить выставку в Казанском Кремле, посвященную истории Золотой Орды.

14:35
На поддержку фармакологических и медицинских исследований в России выделят 4,5 млрд рублей

Планируется, что венчурный фонд при поддержке Минпромторга и РВК приступит к работе уже в этом году.

14:34
Минстрой РТ: Определить объекты благоустройства по программе «Наш двор» планируется в течение месяца

Реализация республиканской программы должна начаться в 2020 году.

14:30
Минниханов обсудил с главой Euronews телепроект к 100-летию ТАССР

Телеканал Euronews освещал соревнования Универсиады-2013 и мирового чемпионата по профмастерству WorldSkills-2019.

14:26
Татарстанские банки приблизили ставки по вкладам в евро к нулю

Финансовые организации следуют трендам Евросоюза, где проценты по депозитам уже ушли в «минус».

14:24
В День машиностроителя Минниханов открыл в Челнах бюст первому гендиректору «КАМАЗа»

Бронзовая скульптура появилась перед зданием гендирекции автогиганта.

14:13
Две иномарки лоб в лоб столкнулись в Альметьевске, один из водителей с переломом ноги в больнице

В результате аварии, которая произошла сегодня днем микрорайоне Красноармейка, оба автомобиля получили серьезные повреждения.

13:52
Татарстанская теннисистка завоевала две медали Всероссийского турнира «Кубок Урала и Сибири»

В активе Амелии Тарасовой «бронза» в личном зачете и «золото» в смешанном разряде.

13:39
МЧС Татарстана рекомендует участникам дорожного движения соблюдать осторожность во время тумана

Завтра после полуночи и до девяти часов утра на территории Татарстана возможен туман.

13:38
Более 200 лыжников соберутся в лесопарковой зоне Дербышек на чемпионат по бегу

Соревнования, посвященные памяти тренера-преподавателя по лыжным гонкам С. Б. Преснякова, соберут более 200 спортсменов из разных уголков Поволжья.

13:27
Двенадцать лет колонии получил казанец, изрезавший ножом двоих посетителей ресторана на Минской

Мужчины получили 17 ударов ножом на двоих и выжили лишь благодаря вовремя подоспевшим врачам.

13:24
В Татарстане в 2019 году производство сельхозпродукции вырастет на 4% до 227,7 млрд рублей

В 2018 году в республике было произведено продукции сельского хозяйства на 216 млрд рублей.

13:19
В Татарстане прогнозируется рост ввода жилья до 3,6 млн кв. метров в 2024 году

Темп роста объемов жилищного и инфраструктурного строительства составит 100,2 – 103,5%.

13:15
«Без цифровизации невозможно развитие»: на КАМАЗе обсудили внедрение «цифры» на промпредприятиях РТ

Совещание прошло в Набережных Челнах во время деловой программы Дня машиностроителя.

13:10
В Казани на кастинге для роли в театре Камала выступили инженер-строитель и учитель татарского языка

В столице Татарстана продолжается прослушивание непрофессиональных актеров на конкурс «Народный театр».

13:04
Три района Казани останутся без света

Отключения связаны с плановым ремонтом ЛЭП и электротехнического оборудования трансформаторных подстанций.

События