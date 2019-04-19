На поддержку фармакологических и медицинских исследований в России выделят 4,5 млрд рублей

(Казань, 9 октября, «Татар-информ», Александра Давыдова). Министерство промышленности и торговли РФ совместно с Российской венчурной компанией (РВК) создаст венчурный фонд для поддержки исследований в области фармацевтики и медицинской промышленности. Сумма инвестиций в ближайшие три года составит 4,5 млрд рублей, рассказал корреспонденту ИА «Татар-информ» депутат Госдумы РФ от РТ Айрат Фаррахов.

«Появление такого института — очень значимое для фармакологической отрасли мероприятие, потому что традиционно, если ученые ведут к разработке идею, они ищут деньги и чаще всего находят инвесторов за рубежом», — отметил депутат.

Основной задачей фонда станет помощь в разработке отечественных инновационных лекарственных препаратов на стадии идеи, доклинических и ранних клинических исследований. По словам Фаррахова, инвестиции на столь ранней стадии производства рискованы — на данном этапе ученые еще не могут предположить, получится ли препарат. Однако Минпромторг совместно с РВК будет выявлять наиболее перспективные проекты, входить в их актив и способствовать развитию.

«Фармацевтический рынок в России — это чуть больше 1 трлн рублей, примерно 30% — это госзакупки. Понятное дело, что если мы могли бы не только производить лекарственные препараты, но и разрабатывать новые проекты, то эти вложения поспособствовали бы развитию науки и привлечению молодых специалистов», — заключил Айрат Фаррахов, добавив, что если все формальности будут улажены, то фонд приступит к работе уже в этом году.

В свою очередь, депутат ГД РФ Борис Менделевич считает, что создание венчурного фонда — это позитивный вклад в фармацевтические и медицинские исследования.

«Как показывает мировой опыт, очень важно, чтобы запрос на инновации был не только от государственных структур, но и частных организаций, бизнеса», — прокомментировал инициативу собеседник агентства.

По словам депутата, мировое здравоохранение сейчас переживает серьезную революцию — переход на персонифицированную медицину. В связи с этим растет доля препаратов и средств для генной терапии, а это дорогостоящие технологии, требующие больших вложений. Благодаря созданию фонда к государственным инвестициям могут добавиться также вложения заинтересованного бизнеса и разработчиков.

«Вместе с тем отмечу, что венчурная система финансирования инновационных проектов способствует формированию грамотного экспертного сообщества, которое позволит отделять псевдопроекты от реальных проектов», — заключил собеседник агентства.

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