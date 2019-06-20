В День машиностроителя Минниханов открыл в Челнах бюст первому гендиректору «КАМАЗа»

(Набережные Челны, 9 октября, «Татар-информ», Екатерина Ларионова). Президент Татарстана Рустам Минниханов во время празднования Дня машиностроителя открыл в Набережных Челнах бюст первому гендиректору КАМАЗа Льву Васильеву.

«В преддверии 50-летия КАМАЗа мы открываем бюст великому руководителю и машиностроителю — Льву Борисовичу Васильеву, Герою соцтруда. От начала строительства до завершения и пуска завода этот человек работал на предприятии. Это не только автомобильный завод, это город. За время его работы из населенного пункта, где проживало 37 тысяч человек, был построен город с 360-тысячным населением, школы и улицы», — отметил Минниханов.

Бронзовую скульптуру разместили перед зданием генеральной дирекции ПАО «КАМАЗ». Автор бюста – член Союза художников России и Татарстана Факиль Гайфутдинов.

Надпись на постаменте гласит: «Это счастье, что в моей жизни был КАМАЗ. Мне был дан уникальный шанс!» – цитата руководителя автогиганта из книги «Генеральный директор».

Лев Васильев возглавлял автотранспортное предприятие с 1969-го по 1981 год. Сегодня первому гендиректору КАМАЗа 94 года. Он также обратился к собравшимся с помощью видеосвязи из Москвы, где проживает в настоящее время. Васильев поделился, что для него было великим счастьем возглавлять завод на Каме.

Доступ к памятной композиции получат не только камазовцы, но и все челнинцы и гости города. Кроме того, справа от бюста уже положено начало скверу имени Льва Васильева — высажена аллея рябин.

Помимо Президента РТ в торжественной церемонии открытия приняли участие мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев и гендиректор ПАО «КАМАЗ» Сергей Когогин.

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