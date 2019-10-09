Две иномарки лоб в лоб столкнулись в Альметьевске, один из водителей с переломом ноги в больнице

(Казань, 9 октября, «Татар-информ»). Внедорожник и легковушка лоб в лоб столкнулись в Альметьевске, один из водителей с переломом ноги в больнице. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили очевидцы.

«Сегодня днем в микрорайоне Красноармейка дорогу не поделили внедорожник "Тойота" и легковушка "Фольксваген". От удара автомобили откинуло на обочину, и они получили серьезные повреждения», – рассказали агентству свидетели ДТП.

Водитель немецкого авто в результате аварии получил перелом ноги и на карете скорой помощи был доставлен в больницу.





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