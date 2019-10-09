В России отзывают более 160 тыс. автомобилей «Ниссан»

(Казань, 9 октября, «Татар-информ»). В России отзывают 161 957 автомобилей марки «Ниссан Ноут» и «Ниссан Тиида», сообщает Росстандарт.

Отзыву подлежат автомобили, произведенные в период c января 2007-го по август 2014 года, с VIN-кодами согласно приложению на сайте ведомства.

«Причиной отзыва транспортных средств является возможная неисправность пиротехнического патрона газогенератора бездымного типа (SPI2) в подушке безопасности пассажира», — говорится в сообщении. Отмечается, что в некоторых случаях такая неисправность может вызвать некорректное срабатывание подушки безопасности пассажира.

На автомобилях будет произведена замена газогенератора подушки безопасности пассажира.

Ремонтные работы проведут бесплатно для владельцев.

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