(Казань, 9 октября, «Татар-информ»). Двенадцать лет колонии получил казанец, изрезавший ножом двоих посетителей ресторана на Минской, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

«В ночь на 9 октября в прошлом году парень отдыхал с друзьями в ресторане. В какой-то момент ребята поссорились с двумя парнями из соседней компании. В процессе конфликта молодой человек схватил нож и 17 раз ударил им в грудь и спину оппонентов. Потерпевшие выжили лишь благодаря своевременно оказанной помощи», — рассказал Галиев.

По данному факту в отношении 22-летнего казанца возбудили уголовное дело о покушении на убийство двух или более лиц. Свою вину он признал частично и выплатил по 250 тысяч рублей компенсации пострадавшим.

Суд приговорил его к 12 годам колонии строгого режима.

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