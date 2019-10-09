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Татар-информ

9 октября 2019, 13:27

Происшествия

Двенадцать лет колонии получил казанец, изрезавший ножом двоих посетителей ресторана на Минской

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Происшествия

Двенадцать лет колонии получил казанец, изрезавший ножом двоих посетителей ресторана на Минской

Мужчины получили 17 ударов ножом на двоих и выжили лишь благодаря вовремя подоспевшим врачам.

(Казань, 9 октября, «Татар-информ»). Двенадцать лет колонии получил казанец, изрезавший ножом двоих посетителей ресторана на Минской, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

«В ночь на 9 октября в прошлом году парень отдыхал с друзьями в ресторане. В какой-то момент ребята поссорились с двумя парнями из соседней компании. В процессе конфликта молодой человек схватил нож и 17 раз ударил им в грудь и спину оппонентов. Потерпевшие выжили лишь благодаря своевременно оказанной помощи», — рассказал Галиев.

По данному факту в отношении 22-летнего казанца возбудили уголовное дело о покушении на убийство двух или более лиц. Свою вину он признал частично и выплатил по 250 тысяч рублей компенсации пострадавшим.

Суд приговорил его к 12 годам колонии строгого режима.

 

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