МЧС Татарстана рекомендует участникам дорожного движения соблюдать осторожность во время тумана

(Казань, 9 октября, «Татар-информ»). По данным Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ завтра на дорогах республики возможно ухудшение видимости, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

«Завтра после полуночи и до девяти часов утра на территории Татарстана возможен туман», — сообщили в министерстве.



МЧС Татарстана напоминает, что туман представляет серьезную опасность для всех участников дорожного движения. Водителям советуют выбирать безопасную скорость движения, избегать резких торможений и перестроений.

Пешеходам нужно быть предельно внимательными и аккуратными на дороге, не перебегать проезжую часть перед автомобилем.

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