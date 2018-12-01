МЧС Татарстана рекомендует участникам дорожного движения соблюдать осторожность во время тумана

(Казань, 9 октября, «Татар-информ»). По данным Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ завтра на дорогах республики возможно ухудшение видимости, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.
«Завтра после полуночи и до девяти часов утра на территории Татарстана возможен туман», — сообщили в министерстве.
МЧС Татарстана напоминает, что туман представляет серьезную опасность для всех участников дорожного движения. Водителям советуют выбирать безопасную скорость движения, избегать резких торможений и перестроений.
Пешеходам нужно быть предельно внимательными и аккуратными на дороге, не перебегать проезжую часть перед автомобилем.