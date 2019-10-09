«Без цифровизации невозможно развитие»: на КАМАЗе обсудили внедрение «цифры» на промпредприятиях РТ

(Набережные Челны, 9 октября, «Татар-информ», Екатерина Ларионова). Цифровизацию промышленных предприятий республики обсудили во время празднования Дня машиностроителя в гендирекции КАМАЗа при участии заместителя Премьер-министра РТ — министра промышленности и торговли РТ Альберта Каримова.

«Сегодня мы наблюдаем все большее проникновение цифровых технологий во все отрасли экономики и, безусловно, в промышленность. Промышленность — это основа экономики Республики Татарстан и локомотив для внедрения современных технологий. Для нас внедрение „цифры“ — это уникальный шанс и возможность сделать рывок в развитии и конкурировать с глобальными игроками», — отметил министр.

По его словам, совещание неслучайно проходит на территории компании „КАМАЗ“. В отрасли машиностроения автогигант является локомотивом для республиканских и российских предприятий с точки зрения внедрения цифровых технологий.

С приветственным словом перед участниками деловой программы выступил и гендиректор ПАО «КАМАЗ» Сергей Когогин, который отметил, что без цифровизации дальнейшее развитие промышленности вообще невозможно и заявил о готовности делиться опытом компании с другими предприятиями республики.

«КАМАЗ один не может изменить все. Мы заинтересованы, чтобы и вы все менялись вместе с нами. <...> Мы готовы делиться, передавать свой опыт, объяснять и принимать что-то новое, потому что в области „цифры“ стартапов достаточно», — обратился Когогин к руководителям республиканских предприятий.

Ключевой темой семинара стала «Практики и проблемы внедрения элементов цифровизации на промышленных предприятиях Республики Татарстан». Кроме того, участники деловой программы затронули преимущества участия в нацпроекте «Производительность труда и поддержка занятости».

С докладами выступили представители Минпромторга России и Татарстана, ПАО «КАМАЗ», ГК «Татнефть», Набережночелнинского института Казанского федерального университета и другие.

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