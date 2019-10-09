В Татарстане рассмотрят вопрос по увеличению количества подгузников, выдаваемых инвалидам

(Елабуга, 9 октября, «Татар-информ», Диана Авакян). Родители детей с ограниченными возможностями здоровья предложили увеличить количество абсорбирующих средств, выдаваемых детям. Об этом они заявили на встрече с представителями резидента ОЭЗ «Алабуга». Компания поставляет продукцию в рамках госконтрактов, заключаемых региональным отделением Фонда социального страхования по РТ.

Сейчас, согласно нормам, им выдают либо два подгузника и пеленку, либо три подгузника. Этого не хватает и на полдня, рассказала ИА «Татар-информ» Екатерина Бердникова, мама ребенка-инвалида.

Кроме того, родители пожаловались на качество подгузников. «Протекает, собирается в комки после того, как ребенок сходит в туалет "по-маленькому". Резинка рвется. А если ребенок сходит "по-большому", то все не впитывается, а выходит за пределы памперса», — пояснила Бердникова.

Представители компании заявили, что продукция соответствует ГОСТу, выразили готовность сотрудничать с потребителями. Также резидент ОЭЗ готов разработать подгузники для подростков — взрослые подгузники слишком велики для некоторых детей.

«Мы хотели бы предложить продукт, который бы устроил людей, чтобы их жизнь была легче и лучше», — заверила менеджер по маркетингу компании Наталья Зайцева.

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