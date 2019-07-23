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Татар-информ

9 октября 2019, 12:48

Общество

Причиной неполадок на государственных порталах РТ стал сбой в дата-центре казанского ИТ-парка

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Общество

Причиной неполадок на государственных порталах РТ стал сбой в дата-центре казанского ИТ-парка

Фото: архив

Специалисты уже восстановили работоспособность государственных информационных систем.

(Казань, 9 октября, «Татар-информ», Ксения Перепеченова). Сегодня сайты государственных информационных систем оказались недоступны из-за технической аварии в дата-центре казанского ИТ-парка, которая длилась с 7.30 до 7.45. Проблема возникла на узле коммутации с Центром информационных технологий РТ, но специалисты уже устранили неполадки и восстановили работоспособность порталов. Об этом ИА «Татар-информ» рассказал министр цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи РТ Айрат Хайруллин.

«Оперативная, слаженная работа Центра информационных технологий позволила восстановить работоспособность сетевой инфраструктуры к 09.00, и продолжена работа по восстановлению доступности информационных систем», — подчеркнул Хайруллин.

Для расследования причин инцидента была сформирована независимая техническая комиссия. Ситуацию взял под личный контроль министр Айрат Хайруллин, а Минцифры извинилось перед пользователями за временные неудобства.

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