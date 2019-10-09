Николай Никифоров сохранил пост в совете директоров «Почты России»

(Казань, 9 октября, «Татар-информ», Егор Никитин). Российское Правительство утвердило новый состав совета директоров «Почты России». В списках значится экс-глава Минкомсвязи РФ Николай Никифоров. Соответствующее постановление опубликовано на официальном портале Правительства РФ.

Утвержденный список состоит из 11 фамилий, его возглавляет вице-премьер Максим Акимов. Николай Никифоров указан на 10-й строке в качестве председателя совета директоров компании «Дигинавис» (является партнером Иннополиса — прим. Т-и).

«Определить состав совета директоров акционерного общества „Почта России“ в количестве 11 человек, без учета кандидатур, представленных для включения в состав акционерного общества Советом Федерации и Государственной Думой», — говорится в тексте постановления.

Отдельно в документе указаны еще две фамилии, назначенные в совет директоров почтового оператора двумя палатами российского парламента.

Николай Никифоров с 2010 по 2012 год возглавлял Минсвязи РТ, после чего был назначен главой Министерства связи и массовых коммуникаций России. В последней должности Никифоров проработал до мая 2018 года. После ухода с госслужбы учредил в Иннополисе компанию «Дигинавис», созданную для инвестиций в прорывные разработки «сквозных» цифровых технологий.

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