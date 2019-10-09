Ушла из жизни известная в Казани фейс-контролер тетя Ира

(Казань, 9 октября, «Татар-информ»). На 60-м году в Казани скончалась контролер Ирина Абрамова, работавшая в ночных клубах Doctor и Luxor. Похороны состоялись сегодня. Об этом стало известно из Instagram`a Абрамовой.



«Абрамова Ирина Васильевна. 05.10.1960 – 08.10.2019», – сообщается на странице умершей.



Поклонники скорбят об Ирине Абрамовой, известной как тетя Ира, выражают слова сочувствия и воспоминают, что женщина была доброй, веселой и душевной.





«Ушла эпоха... вечная память», «Тетушка Ира, эхххх!», «Мама Ира, как мы ее все называли в Doctor club», «Светлая память(( добрая, веселая, душевная», «Тетечка Ира, спасибо, за та что хорошей была», – пишут пользователи Сети (орфография и пунктуация авторов соблюдены – прим. Т-и).



Некоторые назвали женщину символом эпохи, символом клубной жизни.



«Это не просто человек... это символ эпохи. Сложно представить – сколько людей прошло через фейс-контроль и сколько людей, спустя 15 лет – помнят ту добрую тетю Иру...», – написали фолловеры.



Ирина Абрамова работала в известном столичном клубе Luxor до самого его закрытия – вплоть до августа 2018 года. Похоронят ее на кладбище «Сухая река».

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