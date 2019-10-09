В Казани на кастинге для роли в театре Камала выступили инженер-строитель и учитель татарского языка

(Казань, 9 октября, «Татар-информ», Марат Ишкильдин). В Казани на кастинге конкурса «Народный театр», победитель которого сыграет на сцене театра Камала, выступили инженер-строитель и учитель татарского языка. Об этом сегодня на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» сообщила региональный координатор проекта «Народный театр» Гульфия Мутугуллина.

«Вчера была прекрасная девушка — готовая драматическая актриса, хотя к театру не имеет никакого отношения и сейчас учится на инженера-строителя», — сказал актер театра «Современник» Шамиль Хаматов.

На прослушивании участники готовили наизусть стихотворение или прозу на татарском языке, а несколько даже спели татарские народные песни.

«В основном пели народные песни на татарском, и самое классное выступление было от самого взрослого участника — Людмилы Васильевны. Она — преподаватель татарского», — поделилась региональный координатор проекта «Народный театр» Гульфия Мутугуллина.

Сегодня 9 октября в Доме актера им. М. Салимжанова пройдет второй день кастинга.

Конкурс «Народный театр 2019» проходит в Казани и еще семи театрах по всей России. В ходе конкурса в столице Татарстана будет выбран один непрофессиональный актер, который сыграет на сцене театра Камала в одном из спектаклей с опытными артистами. Принять участие в конкурсе может любой желающий, для этого достаточно любить театр и желать погрузиться в творческую среду.

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