«Будь там, где тебя ждут»: ВСК предлагает клиентам услугу «Яндекс.Такси» в подарок

(Казань, 9 октября, «Татар-информ»). Всем клиентам, оформившим полис каско в период с 1 октября 2019 года по 31 декабря 2019 года по тарифным планам «Каско классика» или «Уверенный», а также осуществившим пролонгацию действующего полиса каско по этим тарифным планам, предоставляется услуга такси «Яндекс.Такси».

Страховой продукт «Каско классика» включает традиционное страхование автомобиля с возможностью выбрать любые параметры, с помощью которого автовладелец сможет обеспечить себя и свой автомобиль полной защитой.

Для опытных водителей, которые не готовы покупать классический полис каско, ВСК запустила уникальное предложение на рынке автострахования, флагман продуктовой линейки каско - продукт «Уверенный». По сути, это полное каско, но только на один страховой случай. При этом экономия составляет сразу 30%. После страхового случая водитель может расширить действие полиса еще на один убыток либо перевести его в состояние полного классического каско.

Услуга «Яндекс.Такси» в подарок предоставляется одноразово в течение действия договора страхования, оформленного в период акции. Услуга предоставляется в случае наступления страхового события, при направлении САО «ВСК» автомобиля клиента на ремонт.

«Будь там, где тебя ждут! Этот слоган был выбран не случайно. Мы заботимся о комфорте наших клиентов и стремимся к максимально быстрому и удобному урегулированию страховых событий. Для нас важно, чтобы клиент не только экономил время, но и не менял свой привычный образ жизни из-за наступления страхового случая», - рассказала руководитель департамента маркетинговых коммуникаций и PR Элеонора Марталлер.

Страховой Дом ВСК работает с 1992 года и является универсальной страховой компанией, предоставляющей услуги физическим и юридическим лицам на всей территории России. Компания стабильно входит в ТОП-10 страховщиков страны по сборам. На сегодняшний день более 30 млн человек и 500 тысяч организаций воспользовались продуктами и услугами ВСК. Региональная сеть компании насчитывает свыше 500 офисов во всех субъектах России. Надежность и финансовая устойчивость компании подтверждены рейтингами ведущих российских и международных рейтинговых агентств: «ruAA» – по версии рейтингового агентства «Эксперт РА», АА(RU) – по версии АКРА и «BB» – по международной шкале Fitch Ratings. Сайт – www.vsk.ru.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.