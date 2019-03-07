Мобильное приложение для борьбы с депрессией создали врачи России

(Казань, 9 октября, «Татар-информ», Валерия Белова). Сегодня российские врачи запустили мобильное приложение «АнтиДепрессия» для диагностики и помощи людям в депрессии. Об этом ИА «Татар-информ» рассказала президент Союза охраны психического здоровья Наталья Треушникова.

«Приложение "АнтиДепрессия" создано для всех, но, оговорюсь, конечно, для людей с доклиническими формами депрессии. Там есть диагностический опросник, чтобы каждый человек мог понять, есть ли у него депрессия и насколько она тяжела. Там есть и тренинговые техники, голосовые и визуальные инструкции, обучающие моменты – как справляться с паникой или депрессией», – рассказала специалист.

«АнтиДепрессия» разработала команда психологов, психиатров и Союз охраны психического здоровья. Это продолжение серии приложений по самопомощи.

Команда врачей уже выпустила приложения «Антипаника Lite» и «АнтипаникаPro». Первое рассчитано абсолютно на всех, второе нацелено на людей с паническими атаками. Более профессиональная версия приложения предусматривает небольшую абонентскую плату.

Все приложения доступны на платформах App Store и Google Play.

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