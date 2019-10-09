Казань – единственный город России с кастингом на татарском языке для конкурса «Народный театр»

(Казань, 9 октября, «Татар-информ», Марат Ишкильдин). В Казани кастинг для конкурса «Народный театр» проводится на татарском языке, в отличии от других городов России, где прослушивания проходят на русском языке. Об этом сегодня на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» сообщила региональный координатор проекта «Народный театр» Гульфия Мутугуллина.

«У нас 88 заявок поступило, и самое интересное, что театр Камала — единственный театр в России, где актер будет выступать родном языке. Много было заявок от участников на русском, но у нас только татарский язык, и дошли до отбора 63 человека», — сказала региональный координатор проекта «Народный театр» Гульфия Мутугуллина.

По итогам прослушиваний, которые проходят 8 и 9 октября, экспертное жюри выберет пять кандидатов, которые будут репетировать под руководством ведущих мастеров и артистов театра Камала. Участники смогут освоить основы театрального мастерства и раскрыть свой актерский талант.

Заявки на всероссийский конкурс «Народный театр» принимались от конкурсантов в возрасте от 16 лет. В ходе конкурса будет выбран один непрофессиональный актер, который сыграет на сцене в одном из спектаклей с опытными артистами. Участвовать в конкурсе может любой желающий, для этого достаточно любить театр и иметь желание погрузиться в творческую среду.

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