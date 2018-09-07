Яков Геллер о правиле «третий лишний»: Незачем покупать импортное, если есть отечественные аналоги

(Казань, 9 октября, «Татар-информ», Артур Казанцев). С появлением правила «третий лишний», ограничивающего право иностранных фирм участвовать в торгах на госзакупках, российские компании будут вынуждены закупать отечественное оборудование. Об этом ИА «Татар-информ» рассказал Генеральный директор АО «Агентство по государственному заказу РТ» Яков Геллер.

«Правило „третий лишний“, конечно, очень правильное, потому что если есть отечественные аналоги, то незачем покупать импортное. К большому сожалению, наши заказчики часто выбирают импортное, просто потому что бейджики красивые и, конечно, если есть два предложения от наших производителей, то и незачем отдавать преференции каким-то иностранным фирмам, нужно закупать свое», — подчеркнул собеседник агентства.

Он добавил, что закон уже вступил в силу, и на сайте Единой информационной системы в сфере госзакупок появилась кнопка, которая допускает к закупкам только двух российских производителей и исключает иностранные компании.

Он добавил, что закон уже вступил в силу и Единая информационная система в сфере закупок, к тому же на площадке есть кнопка, которая допускает только двух российских производителей.

«На площадке от появления правила ничего не изменится, меняется работа заказчика, мы как аппаратно-програмный комплекс должны дать заказчику технологическую возможность остановить так называемого „третьего лишнего“», — отметил Геллер.

Он дополнил, что бывают случаи, когда характеристики оборудования могут не соответствовать требованиям заказчика: «Есть такое оборудование, похожее на иностранный аналог, но внутренности не соответствуют необходимым требованиям, но это уже будут вопросы к производителям, зачем они пытаются на этой волне заработать».

Ранее Правительство РФ выпустило постановление, в котором установило, что для целей осуществления закупок отдельных видов промышленных товаров, происходящих из иностранных государств, заказчик отклоняет все заявки от заграничных компаний.

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