Три района Казани останутся без света

(Казань, 9 октября, «Татар-информ»). Завтра, 10 октября, жители трех районов Казани – Ново-Савиновского, Приволжского и Советского – на время останутся без света.

Так, электричества не будет в Ново-Савиновском районе с 9 утра до 5 вечера по ул. Голубятникова дд. 1, 3, 5, 7 (детская школа искусств №15), 9, ул. Короленко дд. 32, 36, 38, 40.

В Приволжском районе света не будет с 8 утра до 6 вечера по адресам: ул. Братьев Касимовых, д. 82, ул. Деревня Универсиады, дд. 2-5, 12-20, пр. Победы, дд. 43, 45, а также в домах поселка Плодопитомник по улицам Славная, Лесная, Снежная, Кулле.

С 9 утра до 6 вечера с неудобствами столкнутся также жители Советского района по ул. Чингиза Айтматова, дд. 11, 15 (детсад №7). Также свет отключат в эти же часы в домах поселков Кульсеитово, Царицыно, Царицынский Бугор, Вишневка, Вознесенское, а также в переулке Мизгел поселка Восточный.

Отключения связаны с плановым ремонтом ЛЭП и электротехнического оборудования трансформаторных подстанций, техническим обслуживанием оборудования распределительных сетей.



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