В декабре на сцене театра Камала впервые выступит непрофессиональный актер

(Казань, 9 октября, «Татар-информ», Марат Ишкильдин). В декабре на сцене театра Камала выступит непрофессиональный актер, которого выберет экспертное жюри на кастинге всероссийского конкурса «Народный театр 2019». Об этом сегодня на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» сообщил заместитель директора по маркетингу и PR ТГАТ им. Г. Камала Ильшат Латыпов.

«На участие в конкурсе поступило около 90 заявок. По итогам конкурса мы выберем одного участника, который сыграет одну из ролей на сцене театра Камала», — сказал заместитель директора по маркетингу и PR ТГАТ им. Г. Камала Ильшат Латыпов.

Кастинги в Казани начались в Доме актера 8 октября.

По итогам конкурса будет выбран победитель, который выступит в декабре перед зрителями и экспертами на большой сцене вместе с профессиональной труппой. Роль исполнит участник, набравший в финале проекта наибольшее количество голосов судей-экспертов.

Конкурс «Народный театр 2019» проходит в 8 театрах по всей России. В ходе него будет выбран один непрофессиональный актер, который сыграет на сцене в одном из спектаклей с опытными артистами. Участвовать в конкурсе может любой желающий, для этого достаточно любить театр и иметь желание погрузиться в творческую среду.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.