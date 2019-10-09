Более 200 лыжников соберутся в лесопарковой зоне Дербышек на чемпионат по бегу

(Казань, 9 октября, «Татар-информ»). 13 октября в лесопарковой зоне поселка Дербышки пройдет открытый чемпионат Казани по бегу «Кросс лыжников», сообщается на сайте мэрии столицы РТ.



Соревнования, посвященные памяти тренера-преподавателя по лыжным гонкам С. Б. Преснякова, соберут более двухсот спортсменов из разных уголков Поволжья.



Победителей и призеров наградят кубками, медалями, грамотами и ценными призами от Федерации лыжных гонок и биатлона Казани и Комитета физической культуры и спорта столицы Татарстана.



Соревнования начнутся в десять утра. Чтобы принять участие в турнире, необходимо отправить заявку на e-mail: gfg58@bk.ru

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.