(Казань, 9 октября, «Татар-информ»). МегаФон выпустил тарифы с 30% кешбэком на новой линейке тарифных планов «Включайся!», который можно потратить на оплату звонков, SMS и интернет-трафика.

С октября новым пользователям тарифных планов «Включайся!» доступны две опции, которых раньше не было на российском телеком-рынке:

1) растущий кешбэк, размер которого зависит от времени использования тарифа и может достигать 30% от абонентских платежей и оплаты роуминга. Начальная ставка кешбэка - 10%. Через 3 месяца она вырастет до 15%, при «стаже» от 6 до 12 месяцев – до 20%, от 12 до 24 месяцев – составит 25% и через 24 месяца достигнет максимума - в 30%.

2) возможность оплатить кешбэком безлимитные услуги связи: звонки на местные, внутрисетевые и междугородние номера, SMS, пакеты интернет-трафика для соцсетей, мессенджеров и YouTube.

«Новое предложение МегаФона удивляет даже не щедростью, а практичностью. На рынке существует множество программ, где начисляется куча баллов и виртуальных рублей, однако очень трудно превратить их во что-то осязаемое и полезное. В случае с новым кешбэком каждый абонент со стажем 2 года (а таковых большинство), оплачивающий услуги на 500-600 рублей в месяц, получает 150-180 рублей на дополнительные нужные сервисы. Например, за 100 рублей кэшбека можно подключить месяц безлимитного трафика на Youtube, за 50 рублей - отключить тарификацию на городские номера по всей России и т. д. Взрослые абоненты могут за 150 рублей кешбэка подключить функцию «Родительский контроль», существенно снижающую тревоги за перемещения и времяпровождение ребенка. То есть абонент получает не фантики, а инструмент для прокачки своего тарифного плана под собственные нужды и без необходимости платить больше. Плюс главные преимущества достаются «старым» лояльным абонентам, а не новичкам, на привлечение которых обычно нацеливаются подобные предложения. Уверен, что новый подход к кешбэку задает тренд на практичность бонусных предложений на отечественном рынке мобильной связи», - комментирует Сергей Вильянов, ведущий аналитик FinTech Lab. Кроме того, накопленные суммы кешбэка по-прежнему можно тратить на любые покупки в салонах связи «МегаФон Ритейл», любимые фильмы, 30-дневную подписку МегаФон ТВ, сервисы МегаФон Пресса, МегаФон Музыка, МегаФон Книги, антивирус Eset или золотой уровень в программе лояльности #Специи.

«Весной 2019 года МегаФон первым среди российских телеком-операторов предложил своим клиентам тарифные планы с кешбэком. Изучив накопленный за полгода пользовательский опыт и пожелания абонентов, мы с гордостью представляем обновление нашей ключевой тарифной линейки "Включайся!". Теперь платить за связь стало еще выгоднее: вы получаете безлимитные пакеты минут и трафика благодаря кешбэку, который растет и может составить даже 30% от трат на связь. Подобных предложений по размеру кешбэка попросту нет в России. Это действительно максимально удобное для клиентов решение: чем дольше пользуетесь, тем больше размер кешбэка, больше бесплатных минут, SMS и гигабайт», - отмечает Влад Вольфсон, коммерческий директор МегаФона.

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