В Татарстане уничтожат 40 тысяч литров поддельного спиртного, изъятого у казанских бутлегеров

(Казань, 9 октября, «Татар-информ»). Полицейским передано на уничтожение более 40 тысяч литров фальсифицированного алкоголя, изъятого у членов ОПГ, сообщили в пресс-службе МВД по РТ.

«В конце 2013 года правоохранители узнали о сообществе преступников, которые промышляли в Татарстане торговлей поддельным спиртным. Выяснилось, что создано сообщество было еще в 2009 году и состояло из трех групп, у каждой из которых имелись свои точки изготовления и хранения спиртного, а также – места для сбыта», — рассказали в полиции.

Злоумышленники работали слаженно и скрытно. Для производства спиртного они закупали тару, спирт, ароматизаторы и красители. Разливали и упаковывали алкоголь они на специальном станке.

Готовый продукт продавали преимущественно в Казани, в предприятиях общественного питания и рюмочных. Кроме того, преступники поставляли спиртное в Тольятти и Подмосковье. Ежедневно объем изготавливаемой и сбываемой продукции составлял порядка 200 ящиков.

По данному факту были возбуждены уголовные дела о создании преступной организации, участии в ней, а также о производстве небезопасных товаров.

В сентябре 2017 года в Казани осудили 14 членов ОПГ. В общей сложности они получили 76 с половиной лет колонии общего режима и были оштрафованы на полтора миллиона рублей.

В августе 2018 года приговор вынесли еще одному фигуранту – он отправился за решетку на два с половиной года. В международном розыске все еще находится лидер ОПГ.

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