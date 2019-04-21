Метшин: Казань будет бороться за проведение Лиги Европы 2023 года

(Казань, 9 октября, «Татар-информ», Егор Никитин). Казань будет претендовать на проведение матчей международного турнира по футболу — Лиги Европы УЕФА 2023 года. Об этом в беседе с главным редактором «Эха Москвы» Алексеем Венедиктовым рассказал мэр Казани Ильсур Метшин.
«„Казань будет бороться за кубок УЕФА 2023 года,“ — сказал мэр Казани Ильсур Метшин „Эху Москвы“», — написал в своем Telegram Венедиктов.
Позже он дополнил эту фразу еще одним сообщением.
«Ильсур Метшин, естественно, имел ввиду Лигу Европы УЕФА», — объяснил читателям Алексей Венедиктов.