Первый российский чемпион по ММА Олег Тактаров покормил мороженым медведей в Казанском зооботсаде

(Казань, 9 октября, «Татар-информ», Дмитрий Киселев). Первый российский чемпион UFC (Абсолютный бойцовский чемпионат), кинорежиссер и актер Олег Тактаров в рамках своего визита в Казань посетил Казанский зооботсад и покормил медведей медом и мороженым. Об этом сообщает пресс-служба зооботсада.

И медведи, и гость остались довольны взаимовыгодным общением.

Кроме посещения зооботсада Олег Тактаров провел для юных борцов мастер-класс по спортивному и боевому самбо на базе ФСО «Динамо». А также провел переговоры по организации культурно-спортивного кинофестиваля.

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