Бабушка и дедушка, внук которых погиб под колесами «Мерседеса» в Казани, находятся в реанимации

(Казань, 9 октября, «Татар-информ»). Мужчина и женщина, которых накануне сбил 22-летний водитель «Мерседеса» в Казани, находятся в реанимации городской клинической больницы №7. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения РТ.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что супруги вместе с четырехлетним внуком переходили дорогу по «зебре» на Гаврилова накануне вечером. Водитель «Мерседеса» не заметил пешеходов, как он позже сам рассказал полицейским, и сбил всех троих. Ребенок от полученных травм скончался в машине скорой помощи.

«50-летняя женщина в сознании с переломами находится в реанимации. 55-летний мужчина также в сознании в реанимации с травмой головы», – объяснили в пресс-службе ведомства.

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