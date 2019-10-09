Обладательница премии «Грэмми» Дебора Браун выступит с джаз-оркестром Татарстана

(Казань, 9 октября, «Татар-информ», Оксана Романова). В новом концертном сезоне Татарская государственная филармония имени Тукая ждет в гости легенду джаза, обладательницу американской музыкальной премии «Грэмми» Дебору Браун. Концерт в Казани в сопровождении филармонического джаз-оркестра Республики Татарстан анонсировал в интервью ИА «Татар-информ» художественный руководитель коллектива Сергей Васильев.

«Мы ждем в гости легенду джаза, обладательницу «Грэмми» певицу Дебору Браун. В этот вечер будет также специальный гость – трио Саша Машина. Вместе мы постараемся сыграть что-то очень интересное. Ждем, сами переживаем, но верим, что все будет хорошо», – рассказал Васильев.

Конек Деборы Браун – вокальная импровизация. Певица внесена в Книгу рекордов Гиннесса за десятилетнее сотрудничество с оркестром известнейшего российского джазмена Олега Лундстрема.

Сегодня, 9 октября, в Татарской филармонии стартует Международный фестиваль «Джазовая Казань». Об этом, а также о казусах с забытыми на гастроли барабанах, освоении музыкантами новых инструментов за год, первых кавер-экспериментаторах Паваротти, Доминго и Карересе читайте в ближайшее время в интервью с художественным руководителем филармонического джаз-оркестра РТ Сергеем Васильевым на «Событиях».

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