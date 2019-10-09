(Казань, 9 октября, «Татар-информ»). Казанский зооботанический сад приглашает горожан и гостей столицы на праздник «Именины яка». Информация размещена в официальном аккаунте зооботсада в Instagram.

«Яки – древний и уникальный вид животных семейства полорогих, сегодня встречаются как дикие, так и одомашненные животные», - поясняют организаторы праздника в своем «Инстаграм».

Пополнение в «казанской» семье яков произошло 4 октября. Имя малышу еще не дали, все желающие могут помочь подобрать для него наиболее подходящее. Конкурс на лучший вариант имени для новорожденного пройдет 20 октября, а победитель станет обладателем сертификата на посещение нового зоопарка «Река Замбези».

Праздник «Именины яка» в Казанском зооботсаду начнется в 12.00. Все желающие приглашаются с оригинальными вариантами имен и хорошим настроением.



Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.