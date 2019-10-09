(Казань, 9 октября, «Татар-информ»). Казанский зооботанический сад приглашает горожан и гостей столицы на праздник «Именины яка». Информация размещена в официальном аккаунте зооботсада в Instagram.
«Яки – древний и уникальный вид животных семейства полорогих, сегодня встречаются как дикие, так и одомашненные животные», - поясняют организаторы праздника в своем «Инстаграм».
Пополнение в «казанской» семье яков произошло 4 октября. Имя малышу еще не дали, все желающие могут помочь подобрать для него наиболее подходящее. Конкурс на лучший вариант имени для новорожденного пройдет 20 октября, а победитель станет обладателем сертификата на посещение нового зоопарка «Река Замбези».
Праздник «Именины яка» в Казанском зооботсаду начнется в 12.00. Все желающие приглашаются с оригинальными вариантами имен и хорошим настроением.
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Именины яка Яки – древний и уникальный вид животных семейства полорогих, сегодня встречаются как дикие, так и одомашненные животные. Живущие в Казанском зооботаническом саду яки адаптировались, привыкли, и вот уже несколько лет радуют всех новым потомством. 2019 год не стал исключением - 4 октября у страстной и темпераментной Кармен и самца, прозванного за свой характер Папенькой, на свет появился малыш - обаяшка и очаровашка. У малыша еще нет имени, и Вы можете помочь подобрать для него наиболее подходящее. 20 октября в 12.00 в Казанском зооботсаду состоится праздник "Именины яка". На конкурсе Вы сможете предложить свой вариант имени для новорожденного, а победитель станет обладателем сертификата на посещение нового зоопарка "Река Замбези". Ждем Вас на предстоящем празднике с оригинальными вариантами имен и хорошим настроением.