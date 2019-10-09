В Кабардино-Балкарии задержали брата и сестру, собиравших деньги для террористов в Татарстане

(Казань, 9 октября, «Татар-информ»). В Кабардино-Балкарии задержали брата с сестрой, которые собирали в Татарстане деньги для террористов, сообщили в пресс-службе СК РФ.

«Следствие считает, что с 2015 года мужчина и женщина собирали деньги для финансирования организации "Исламское государство*". Они создали группу в "Телеграме", куда приглашали потенциальных спонсоров. Таким образом под видом благотворительности им удалось скопить около шести миллионов рублей, после чего деньги перечислили в Сирию», — рассказали в СК.

Следствие считает, что злоумышленники собирали деньги с жителей Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесской республики, Ингушетии, Татарстана, Москвы и Санкт-Петербурга, Краснодарского и Ставропольского краев, а также Тюменской области.

25-летнего мужчину и его 30-летнюю сестру задержали. По данному факту возбуждены уголовные дела о содействии террористической организации.

В домах тех, кто перечислял деньги злоумышленникам, прошли более 90 обысков. Были изъяты около 60 карт, шести тысяч долларов, а также мобильные устройства и компьютеры. В отношении них также возбуждены и расследуются уголовные дела.

*(Исламское государство, ИГ) – международная террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации по решению Верховного суда РФ.

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