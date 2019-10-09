«Исторически хорошие отношения»: Минниханов встретился с новым Генконсулом Турции в Казани

(Казань, 9 октября, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов принял в Доме Правительства РТ нового Генерального консула Турции в Казани Исмета Эрикана, поздравил его с назначением на новую ответственную должность. Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.

В беседе с господином Эриканом Рустам Минниханов отметил, что между татарским и турецким народами исторически сложились хорошие, братские отношения. «Представители татарской нации присутствовали в исторических, переломных периодах Турецкой Республики», – напомнил Президент РТ.

Рустам Минниханов подчеркнул, что Турция - один из ведущих зарубежных партнеров Татарстана. По итогам 2018 года товарооборот превысил 314 млн долларов. «Уверен, что наша совместная работа будет способствовать дальнейшему укреплению отношений между Татарстаном и Турцией», – добавил руководитель республики.

Исмет Эрикан вступил в должность Генерального консула Республики Турция в Казани 1 октября 2019 года. Его предшественник Ахмет Садык Доган оставил этот пост в июле текущего года. Господин Эрикан уже двенадцатый генконсул за историю дипломатических отношений Татарстана и Турции, которые начались в 1996 году. Согласно международному протоколу, с назначением нового консула проходит процедура знакомства с руководством Татарстана.

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