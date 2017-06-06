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Татар-информ

9 октября 2019, 11:42

Экономика и финансы

УФАС РТ отстоял в судах штраф за двукратное превышение тарифа на вывоз мусора в Высокогорском районе

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Экономика и финансы

УФАС РТ отстоял в судах штраф за двукратное превышение тарифа на вывоз мусора в Высокогорском районе

Фото: архив/Ильнар Тухбатов

Компания «Чистый город» почти в два раза повысила тарифы на вывоз мусора в Высокогорском районе, за что была оштрафована на 650 тыс. рублей.

(Казань, 9 октября, «Татар-информ», Аделя Зиатдинова). Антимонопольная служба Татарстана отстояла в трех арбитражных инстанциях обоснованность штрафа «Чистому городу» на 650 тыс. рублей.

Одна из жительниц района пожаловалась в УФАС на повышение тарифов за вывоз мусора осенью 2017 года, в результате рассмотрения жалобы «Чистый город» получил штраф в 650 тыс. рублей. Компания попыталась оспорить решение в суде, однако антимонопольщики отстояли обоснованность своих претензий.

«В УФАС по РТ обратилась гражданка с заявлением, в котором она просила проверить законность повышения тарифа на вывоз ТБО с 38,68 руб. до 73,66 руб. с человека для жителей ж/д станции Высокая Гора», — говорится в материалах дела.

Высокие тарифы в «Чистом городе» объяснили тем, что мусоровозы ездят на Высокую гору из Казани, а также затраты на сортировку мусора.

«Таким образом, большие затраты на захоронение в составе расходов ООО "Чистый город" сопряжены со значительным снижением негативного экологического влияния отходов», - заявил в ходе одного из заседаний представитель компании.

В ходе процесса представитель компании заявил, что УФАС превысило свои полномочия и само трактовало заявление от жительницы района о повышениях тарифов в том контексте, что из него следовало нарушение антимонопольного законодательства. Якобы компания ущемляла интерес неопределенного круга лиц.

При этом представитель «Чистого города» настаивал, что жителей Высокогорского района тарифы устраивают, ведь после повышения они продолжили платить за услуги, хотя в этом районе есть альтернатива.

«Факт согласия граждан с тарифами подтверждается самой оплатой — на наш взгляд, это не может быть правовым доводом о согласии. И, действительно, в этом районе компания „Полигон“ также осуществляет свою деятельность, но „Чистый город“ занимает 97,6% территории», — объяснил суду позицию организации представитель УФАС по РТ.

В итоге суд оставил решение УФАС по РТ о начислении штрафа в силе.

Как рассказали корреспонденту ИА «Татар-информ» в компании УК ПЖКХ, сегодня тариф за вывоз мусора в Высокогорском районе составляет уже 78 рублей с человека.

 

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