(Казань, 9 октября, «Татар-информ»). Продолжается набор в проект «Школа одного дня» Духовного управления мусульман РТ. Проект стартует 26 октября и позволит быстро и эффективно освоить навыки чтения намаза и азы ислама всего за 7 уроков: по одному в неделю. Об этом сообщает пресс-служба ДУМ РТ.

Уроки для всех желающих будут проходить в Галиевской мечети по субботам с 9.00 до 13.00 часов.

«Проект создан специально для тех, кто желает стать практикующим мусульманином, но не обладает достаточным свободным временем для посещения примечетских курсов на протяжении 4 лет», - говорится в сообщении пресс-службы. Все занятия будут проходить бесплатно на татарском и русском языках. Для каждого участника «Школы одного дня» предусмотрены подарки и сюрпризы.

На сегодняшний день в «Школу» записались 140 человек самых разных возрастов, от 19 до 82 лет. Прием заявок продолжится до 25 октября включительно.

Для участия в проекте необходимо записаться по телефону: +7 (843) 237-86-18.

Проект «Школа одного дня» впервые реализован муфтиятом в 2018 году в рамках деятельности дагвата. За три сезона этого проекта курсы посетили около 300 человек, по сути, ставшие практикующими мусульманами.



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