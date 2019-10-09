Экс-главу Управления образования Казани доставили в суд для избрания ему меры пресечения

(Казань, 9 октября, «Татар-информ», Елена Саляхова). В Ново-Савиновский районный суд Казани для избрания меры пресечения доставили экс-главу Управления образования Казани Ильнара Хидиятова.

Хидиятова подозревают том, что он взял 800 тысяч рублей за содействие в подписании договора на поставку металлодетекторов в казанские школы.

Было возбуждено уголовное дело о взятке. 7 октября Ильнара Хидиятова задержали.

Сегодня следствие обратилось в суд с ходатайством об аресте экс-главы Управления образования Казани.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что экс-глава Управления образования Казани Ильнар Хидиятов стал фигурантом уголовного дела о взятке.



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