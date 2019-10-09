Агрофирма «Нармонка» заготовит на зиму более 3,5 тысяч тонн капусты

(Казань, 9 октября, «Татар-информ»). На полях Татарстана приступили к уборке овощей, пригодных для хранения на зиму. Это время овощеводы называют периодом массовой уборки поздних сортов. В агрофирме «Нармонка» акционерного общества «Татагролизинг» сейчас идет уборка моркови, столовой свеклы, белокочанной капусты.

По словам агронома агрофирмы «Нармонка» Фикуса Тимергалиева, в хозяйстве вот уже второй год уборка капусты производится без применения ручного труда. На поле работают специальные комбайны. Производительность труда увеличивается в разы. «За день комбайн может убрать до двух гектаров площади», — отмечает Фикус Тимергалиев.

Урожай капусты в агрофирме «Нармонка» превышает 800 центнеров с гектара. В этом году овощеводы хозяйства вырастили ее на 40 гектарах площади и планируют заложить в овощехранилища около 3,5 тысяч тонн капусты. Такой объем позволит бесперебойно обеспечивать магазины и рынки Татарстана вплоть до мая следующего года. Ранние сорта капусты «Нармонка» вырастила на 11 гектарах площадей и начала ее реализацию еще в июле.

Кроме того, в этом году в хозяйстве было выращен картофель на 160 гектарах, по 30 гектаров площадей было выделено на морковь и столовую свеклу.

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