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Татар-информ

9 октября 2019, 09:40

Сельское хозяйство

Агрофирма «Нармонка» заготовит на зиму более 3,5 тысяч тонн капусты

Сельское хозяйство

Агрофирма «Нармонка» заготовит на зиму более 3,5 тысяч тонн капусты

На полях хозяйства начался период массовой уборки поздних сортов.

 (Казань, 9 октября, «Татар-информ»). На полях Татарстана приступили к уборке овощей, пригодных для хранения на зиму. Это время овощеводы называют периодом массовой уборки поздних сортов. В агрофирме «Нармонка» акционерного общества «Татагролизинг» сейчас идет уборка моркови, столовой свеклы, белокочанной капусты.

По словам агронома агрофирмы «Нармонка» Фикуса Тимергалиева, в хозяйстве вот уже второй год уборка капусты производится без применения ручного труда. На поле работают специальные комбайны. Производительность труда увеличивается в разы. «За день комбайн может убрать до двух гектаров площади», — отмечает Фикус Тимергалиев.

Урожай капусты в агрофирме «Нармонка» превышает 800 центнеров с гектара. В этом году овощеводы хозяйства вырастили ее на 40 гектарах площади и планируют заложить в овощехранилища около 3,5 тысяч тонн капусты. Такой объем позволит бесперебойно обеспечивать магазины и рынки Татарстана вплоть до мая следующего года. Ранние сорта капусты «Нармонка» вырастила на 11 гектарах площадей и начала ее реализацию еще в июле.

Кроме того, в этом году в хозяйстве было выращен картофель на 160 гектарах, по 30 гектаров площадей было выделено на морковь и столовую свеклу.

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