В Елабуге семь тракторов станцевали татарский танец в честь Дня машиностроителя

(Казань, 9 октября, «Татар-информ»). Апогеем празднования Дня машиностроителя в Елабуге стал танец семи тракторов под русскую и татарскую музыку. Видео доступно на канале YouTube.



По информации местного издания «Новая Кама», слова поздравления звучали в адрес работников торгово-производственной компании «МТЗ-Татарстан».





С приветственным словом ко всем присутствующим обратилась исполняющая обязанности главы Елабужского района Зульфия Сунгатуллина, которая отметила, что экономика страны немыслима без машиностроения.





«В экономике нашего района сфера машиностроения занимает 1/3 ее части. Я благодарю каждого работника за труд. Желаю Вам здоровья и дальнейших успехов», – пожелала Зульфия Сунгатуллина.





Гендиректор компании «МТЗ-Татарстан» Константин Анисимов присоединился к поздравлениям работников, высказав всем виновникам торжества слова благодарности с пожеланиями дальнейших успехов.





При этом он отметил, что главным богатством машиностроительной отрасли являются ее высококвалифицированные кадры – рабочие, инженерно-технические работники, руководители предприятий. Самым лучшим из них вручили почетные грамоты.

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